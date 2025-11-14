Алькарас закончит год первой ракеткой мира

Таким образом, 22-летний испанец набрал 600 очков из 450 необходимых, обеспечив себе первую строчку рейтинга по итогам года.
Карлос второй раз завершит сезон в статусе первой ракетки мира — первый раз ему это удалось в 2022 году. Он стал лишь вторым игроком, который дважды завершил сезон № 1 в мире до 23 лет, после Ллейтона Хьюитта (2001−2002).
Кроме того, Алькарас одержал три победы на групповом этапе и вышел в полуфинал с первого места.
В ½ финала итогового турнира он поборется с Александром Зверевым или Феликсом Оже-Альяссимом.
