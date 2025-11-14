Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина сотворила историю и вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина официально внесена в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают Vesti.kz со ссылкой на guinnessworldrecords.com.

Источник: Reuters

Рыбакина установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса. Победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) принесла ей 5,235 миллиона долларов (2,7 миллиарда тенге).

Это крупнейшая сумма в истории тенниса, которую когда-либо зарабатывал игрок за один турнир.

Предыдущий рекорд принадлежал белорусской теннисистке Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.

В сентябре 2025 года они заработали рекордные на тот момент 5 миллионов долларов за победу на Открытом чемпионате США (US Open).

Отметим, что это не первое достижение Рыбакиной в Книге рекордов Гиннесса — ранее казахстанка участвовала в самом длинном тай-брейке в матче «Большого шлема» против Анны Блинковой (22−20) на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

Всего за карьеру 26-летняя Рыбакина выиграла 11 титулов в одиночном разряде на турнирах WTA и заработала 24,438 миллиона долларов.

Напомним, в финале Итогового турнира WTA Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Этот триумф стал для казахстанки вторым крупнейшим титулом в карьере после победы на Уимблдоне в 2022 году.

Причем на WTA Finals-2025 Рыбакина ни разу не проиграла и забрала трофей.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше