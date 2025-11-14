Елена Рыбакина сотворила историю и вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Рыбакина установила рекорд по самым крупным призовым в истории тенниса. Победа на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) принесла ей 5,235 миллиона долларов (2,7 миллиарда тенге).
Это крупнейшая сумма в истории тенниса, которую когда-либо зарабатывал игрок за один турнир.
Предыдущий рекорд принадлежал белорусской теннисистке Арине Соболенко и испанцу Карлосу Алькарасу.
В сентябре 2025 года они заработали рекордные на тот момент 5 миллионов долларов за победу на Открытом чемпионате США (US Open).
Отметим, что это не первое достижение Рыбакиной в Книге рекордов Гиннесса — ранее казахстанка участвовала в самом длинном тай-брейке в матче «Большого шлема» против Анны Блинковой (22−20) на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.
Всего за карьеру 26-летняя Рыбакина выиграла 11 титулов в одиночном разряде на турнирах WTA и заработала 24,438 миллиона долларов.
Напомним, в финале Итогового турнира WTA Елена Рыбакина обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко. Этот триумф стал для казахстанки вторым крупнейшим титулом в карьере после победы на Уимблдоне в 2022 году.
Причем на WTA Finals-2025 Рыбакина ни разу не проиграла и забрала трофей.