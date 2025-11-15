Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира

Канадец впервые вышел в полуфинал турнира. Он второй раз играет на итоговом — в 2022 году Феликс не вышел из группы.
В целом Оже-Альяссим сыграет в 11-м полуфинале в сезоне. Он стал единственным игроком, достигшим восьми полуфиналов на харде в этом году.
Кроме того, канадец одержал 50-ю победу в сезоне. Его статистика — 50:24.
В ½ итогового он встретится с Карлосом Алькарасом.
