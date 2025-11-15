Ричмонд
Оже-Альяссим одержал 50-ю победу в сезоне и впервые вышел в полуфинал итогового турнира

Восьмая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим обыграл Александра Зверева в третьем раунде группового этапа итогового турнира — 6:4, 7:6 (4).

Канадец впервые вышел в полуфинал турнира. Он второй раз играет на итоговом — в 2022 году Феликс не вышел из группы.

В целом Оже-Альяссим сыграет в 11-м полуфинале в сезоне. Он стал единственным игроком, достигшим восьми полуфиналов на харде в этом году.

Кроме того, канадец одержал 50-ю победу в сезоне. Его статистика — 50:24.

В ½ итогового он встретится с Карлосом Алькарасом.

