Алькарас впервые вышел в финал итогового

Испанец пятый раз подряд обыграл Оже-Альяссима — теперь он ведет в личке 5:3.
Победа над канадцем стала для Алькараса 71-й в этом сезоне (при восьми поражениях). Это лучший результат в туре.
Алькарас пятый раз подряд обыграл соперника из топ-10. В этом году его баланс против десятки — 17:3, а в целом по карьере — 52:23.
Испанец впервые вышел в финал ATP Finals. Для него это будет 32-й финал в карьере (в том числе 11-й в этом сезоне).
За титул Алькарас сыграет с Янником Синнером.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше