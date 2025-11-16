Ричмонд
Синнер заработал за победу на итоговом $5 млн долларов и стал лидером сезона по призовым

Янник Синнер стал чемпионом итогового турнира второй год подряд. В финале он обыграл Карлоса Алькараса (7:6 (4), 7:5).

24-летний итальянец заработал за победу рекордные 5 071 000 долларов. Его призовые за сезон теперь составляют 19,12 млн долларов — он обошел Алькараса и теперь лидирует в сезоне по этому показателю.

За карьеру Синнер заработал 56,63 млн.

Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
