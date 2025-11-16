Синнер заработал за победу на итоговом $5 млн долларов и стал лидером сезона по призовым

24-летний итальянец заработал за победу рекордные 5 071 000 долларов. Его призовые за сезон теперь составляют 19,12 млн долларов — он обошел Алькараса и теперь лидирует в сезоне по этому показателю.
За карьеру Синнер заработал 56,63 млн.
