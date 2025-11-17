Ричмонд
Источник: Джокович получил золотую визу Греции

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу выдали золотую визу Греции, сообщает Greek City Times со ссылкой на сербское медиа Sportal.

Источник: Reuters

Отмечается, что 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» и его семья инвестировали в недвижимость в Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе требуется вложить не менее 352 тысяч фунтов (около 464 тысяч долларов), а в афинском регионе — от 705 тысяч фунтов (примерно 929 тысяч долларов).

Обладатели золотой визы могут свободно путешествовать по странам Шенгенской зоны без обычной визы, также этот документ не имеет срока действия и автоматически распространяется на супруга или супругу, детей до 21 года и родителей обеих сторон.

В сентябре сообщалось, что Джокович окончательно перебрался в Грецию со своей семьей (в пригород Афин) и получил вид на жительство в стране.