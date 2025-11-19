Ричмонд
Медведев начнет сезон-2026 в Брисбене

13-я ракетка мира Даниил Медведев выступит на турнире ATP 250 в Брисбене, который стартует 30 декабря.

Источник: Спортс"

Чемпион US Open-2021 сыграет на этих соревнованиях впервые с 2018-го.

