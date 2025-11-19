Медведев, Кириос, Монфис, Рыбакина и Бадоса сыграют на командном выставочном турнире в Бангалоре

Помимо Медведева, участвовать планируют Елена Рыбакина, Паула Бадоса, Марта Костюк, Магда Линетт, Ник Кириос, Гаэль Монфис, Артур Фис, Рохан Бопанна, Юки Бхамбри, Самит Нагал и другие индийские теннисисты.
Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.
Соревнования пройдут в четвертый раз — в предыдущие годы они проводились в Дубае и Абу-Даби.
