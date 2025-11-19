Ричмонд
Медведев, Кириос, Монфис, Рыбакина и Бадоса сыграют на командном выставочном турнире в Бангалоре

13-я ракетка мира Даниил Медведев сыграет на выставочном командном турнире в Бангалоре, который пройдет 17−20 декабря.

Источник: Спортс"

Помимо Медведева, участвовать планируют Елена Рыбакина, Паула Бадоса, Марта Костюк, Магда Линетт, Ник Кириос, Гаэль Монфис, Артур Фис, Рохан Бопанна, Юки Бхамбри, Самит Нагал и другие индийские теннисисты.

Всего участие примут 16 теннисистов. Их поделят на четыре команды: Eagles, Falcons, Hawks и Kites.

Соревнования пройдут в четвертый раз — в предыдущие годы они проводились в Дубае и Абу-Даби.

Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше