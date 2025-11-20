Рейлли Опелка: «Игроки путешествуют 40 недель в году и жалуются на календарь, а потом летят 14 часов в отпуск на Мальдивы. Это ненормально»

Опелка: "Честно, у меня нет объяснения. Логика такая: мы постоянно в разъездах, каждый игрок, и я в том числе, жалуется, что сезон слишком длинный — так и есть. Мы путешествуем около 40 недель в году. Потом возвращаемся обратно. Лично я провел у себя дома меньше восьми недель за весь год.