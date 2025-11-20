Соболенко — Кирьосу в преддверии «Битвы полов»: «Испугался?»

Спортсмены сыграют друг против друга 28 декабря в Дубае (ОАЭ).
«Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого», — написала Соболенко в соцсети под постом Кирьоса.
На это австралиец ответил: «Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить… Никогда не сомневался».
27-летняя Соболенко является победительницей 21 турнира WTA в одиночном разряде, в том числе четырех «Больших шлемов». 30-летний Кирьос за карьеру завоевал 7 титулов АТР в одиночном разряде. В 2022 году австралиец стал финалистом Уимблдона.
