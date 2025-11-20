Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко — Кирьосу в преддверии «Битвы полов»: «Испугался?»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и австралиец Ник Кирьос обменялись комментариями в преддверии выставочного матча «Битва полов».

Источник: AP 2024

Спортсмены сыграют друг против друга 28 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Ник, испугался? Для меня это по-прежнему проще простого», — написала Соболенко в соцсети под постом Кирьоса.

На это австралиец ответил: «Забавно, но на этот раз я позволю своей ракетке говорить… Никогда не сомневался».

27-летняя Соболенко является победительницей 21 турнира WTA в одиночном разряде, в том числе четырех «Больших шлемов». 30-летний Кирьос за карьеру завоевал 7 титулов АТР в одиночном разряде. В 2022 году австралиец стал финалистом Уимблдона.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше