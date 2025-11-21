Сборная Германии вышла в полуфинал Кубка Дэвиса

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Сборная Германии по теннису одержала победу над командой Аргентины в четвертьфинале Кубка Дэвиса, финальная часть которого проходит в итальянской Болонье.
Встреча завершилась со счетом 2−1 в пользу немцев. В одиночных встречах аргентинец Томас Мартин Этчеверри обыграл Ян-Леннарда Штруффа со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7), а представитель Германии Александр Зверев одержал победу над Франсиско Черундоло — 6:4, 7:6 (7:3). В парном матче немцы Кевин Кравиц и Тим Пюц нанесли поражение Андресу Мольтени и Орасио Себальосу со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (12:10).
В полуфинале сборная Германии встретится с командой Испании, в составе которой отсутствует первая ракетка мира Карлос Алькарас.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.