Италия третий год подряд вышла в финал Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини обыграл Рафаэля Коллиньона — 6:3, 6:4, Флавио Коболли — Зизу Бергса 6:3, 6:7 (5), 7:6 (15). На тай-брейке решающего сета Коболли отыграл семь матчболов.
Итальянцы третий год подряд вышли в финал Кубка Дэвиса — в 2023-м и 2024-м они стали чемпионами. В этом сезоне турнир пропускает Янник Синнер.
За титул команда Италии поборется с Германией или Испанией.
