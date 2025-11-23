Ричмонд
Шарапова — об игре в теннис после завершения карьеры: «Я не хочу быть печальной версией себя прежней»

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова раскрыла причину, по которой очень редко играет в теннис после завершения профессиональной карьеры.

Источник: Reuters

«Пожалуй, честный ответ будет таким: я не хочу быть печальной версией себя прежней. Я понимала, что любила в этом спорте его скорость, необходимость мгновенной реакции, его мощь. Когда ты долго не играешь, всего этого у тебя уже нет», — сказала 38-летняя россиянка на шоу Дэвида Рубенштейна.

Шарапова — победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Также она серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Спортсменка завершила карьеру в 2020 году.

