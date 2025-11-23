Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Сборная Италии по теннису в третий раз подряд стала обладателем Кубка Дэвиса, финальная часть которого прошла в итальянской Болонье.
Во второй встрече финала итальянец Флавио Коболли обыграл испанца Хауме Мунара со счетом 1:6, 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте около 2 часа 56 минут.
Ранее итальянец Маттео Берреттини обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:4. Счет в матче до двух побед стал 2−0 в пользу сборной Италии. Итальянцы завоевали Кубок Дэвиса третий сезон подряд и в четвертый раз в истории турнира. Сборная Испании является шестикратным обладателем трофея.
Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии, игроки из этих стран отстранены от участия в Кубке Дэвиса. Российские спортсмены имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе. Кубок Дэвиса проходит под эгидой ITF. Сборная России выигрывала турнир трижды.