Сборная Италии в третий раз подряд завоевала Кубок Дэвиса

Ранее итальянец Маттео Берреттини обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:3, 6:4. Счет в матче до двух побед стал 2−0 в пользу сборной Италии. Итальянцы завоевали Кубок Дэвиса третий сезон подряд и в четвертый раз в истории турнира. Сборная Испании является шестикратным обладателем трофея.