Бублик собрал «идеального теннисиста», не упомянув себя

11-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик, представил свой вариант «идеального игрока», собрав из отдельных элементов лучшие качества звёзд мирового тенниса, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

  • Подача: Джон Иснер.
  • Приём: Новак Джокович.
  • Форхенд: Давайте выбирать «нормальных» теннисистов, а не богов этой игры… Жоао Фонсека — мне нравится его форхенд.
  • Бэкхенд: Даниил Медведев.
  • Удар с лёта: Хуберт Хуркач.
  • Работа ног: Янник Синнер.
  • Психология: Давайте не будем повторяться. Карлос Алькарас, он довольно стойкий, — сказал Бублик в ролике для TNT Sports.

В нынешнем сезоне Бублик провёл один из самых ярких этапов в карьере, оформив сразу четыре титула: на турнирах ATP-250 в Гштааде и Ханчжоу, а также на ATP-500 в Галле и Кицбюэле.

