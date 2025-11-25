Бублик собрал «идеального теннисиста», не упомянув себя

- Подача: Джон Иснер.
- Приём: Новак Джокович.
- Форхенд: Давайте выбирать «нормальных» теннисистов, а не богов этой игры… Жоао Фонсека — мне нравится его форхенд.
- Бэкхенд: Даниил Медведев.
- Удар с лёта: Хуберт Хуркач.
- Работа ног: Янник Синнер.
- Психология: Давайте не будем повторяться. Карлос Алькарас, он довольно стойкий, — сказал Бублик в ролике для TNT Sports.
В нынешнем сезоне Бублик провёл один из самых ярких этапов в карьере, оформив сразу четыре титула: на турнирах ATP-250 в Гштааде и Ханчжоу, а также на ATP-500 в Галле и Кицбюэле.
Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.Читать дальше