Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2

Ему нужно будет оставаться в топ-2 еще пять лет, чтобы догнать лидеров — Новака Джоковича (325) и Роджера Федерера (346).
В топ-10 по непрерывному пребыванию в десятке входят:
Федерер — 346;
Джокович — 325;
Джимми Коннорс — 282;
Иван Лендл — 280;
Рафаэль Надаль — 212;
Пит Сампрас — 173;
Бьорн Борг — 170;
Джон Макинрой — 158;
Стефан Эдберг — 117;
Джим Курье — 107.
Синнер взял второй итоговый подряд! Попал в компанию к Федереру и Джоковичу.
