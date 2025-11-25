Ричмонд
Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель подряд в топ-2

Янник Синнер проводит 87-ю неделю подряд в топ-2 рейтинга ATP. Он сравнялся с Ллейтоном Хьюиттом и вышел на 11-е место в истории.

Источник: Спортс"

Ему нужно будет оставаться в топ-2 еще пять лет, чтобы догнать лидеров — Новака Джоковича (325) и Роджера Федерера (346).

В топ-10 по непрерывному пребыванию в десятке входят:

Федерер — 346;

Джокович — 325;

Джимми Коннорс — 282;

Иван Лендл — 280;

Рафаэль Надаль — 212;

Пит Сампрас — 173;

Бьорн Борг — 170;

Джон Макинрой — 158;

Стефан Эдберг — 117;

Джим Курье — 107.

Синнер взял второй итоговый подряд! Попал в компанию к Федереру и Джоковичу.

