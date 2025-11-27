21-летняя Гауфф — самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3

Кроме того, американка стала восьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось достичь такого результата:
Коко Гауфф, в возрасте с 19 до 21 года (с 2023 по 2025 год);
Винус Уильямс, 20−22 (2000−2002);
Ига Швентек, 21−24 (2022−2025);
Виктория Азаренко, 22−24 (2011−2013);
Эшли Барти, 23−25 (2019−2021);
Амели Моресмо, 25−27 (2004−2006);
Арина Соболенко, 25−27 (2023−2025);
Серена Уильямс, 31−35 (2012−2016).
Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах.
