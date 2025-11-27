Ричмонд
21-летняя Гауфф — самая молодая теннисистка в XXI веке, завершившая три сезона подряд в топ-3

21-летняя Коко Гауфф закончила сезоны-2023, 2024 и 2025 в статусе третьей ракетки мира. Таким образом, она стала самой молодой теннисисткой в XXI веке, завершившей три сезона подряд в топ-3.

Источник: Спортс"

Кроме того, американка стала восьмой теннисисткой с 2000 года, которой удалось достичь такого результата:

Коко Гауфф, в возрасте с 19 до 21 года (с 2023 по 2025 год);

Винус Уильямс, 20−22 (2000−2002);

Ига Швентек, 21−24 (2022−2025);

Виктория Азаренко, 22−24 (2011−2013);

Эшли Барти, 23−25 (2019−2021);

Амели Моресмо, 25−27 (2004−2006);

Арина Соболенко, 25−27 (2023−2025);

Серена Уильямс, 31−35 (2012−2016).

Сколько заработала Соболенко, был без трофея Медведев и выложил постов Циципас? Теннис-2025 в цифрах.

