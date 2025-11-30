Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о помолвке в социальной сети Instagram*.
Павлюченкова опубликовала в соцсети фото со своим женихом и помолвочным кольцом. Ее поздравили многие коллеги, а также Женская теннисная ассоциация (WTA).
По данным СМИ, об избраннике теннисистки известно лишь, что его зовут Матиас и он родом из Дании.
Павлюченковой 34 года, в текущем сезоне россиянке не удалось выиграть трофеев. Она завершила год на 47-й позиции в рейтинге WTA. Всего в ее активе 12 титулов. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото в миксте с Андреем Рублевым.
