Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке

Павлюченковой 34 года, в текущем сезоне россиянке не удалось выиграть трофеев. Она завершила год на 47-й позиции в рейтинге WTA. Всего в ее активе 12 титулов. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото в миксте с Андреем Рублевым.