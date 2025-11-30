Ричмонд
Теннисистка Анастасия Павлюченкова объявила о помолвке

Анастасия Павлюченкова опубликовала фото со своим женихом и помолвочным кольцом.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о помолвке в социальной сети Instagram*.

Павлюченкова опубликовала в соцсети фото со своим женихом и помолвочным кольцом. Ее поздравили многие коллеги, а также Женская теннисная ассоциация (WTA).

По данным СМИ, об избраннике теннисистки известно лишь, что его зовут Матиас и он родом из Дании.

Павлюченковой 34 года, в текущем сезоне россиянке не удалось выиграть трофеев. Она завершила год на 47-й позиции в рейтинге WTA. Всего в ее активе 12 титулов. На Олимпиаде в Токио она выиграла золото в миксте с Андреем Рублевым.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.