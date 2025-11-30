Команда Медведева выиграла турнир «Трофеи Северной Пальмиры»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Казахстана Александра Бублика в матче заключительного дня турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который состоялся в Санкт-Петербурге.
Соревнования прошли по нестандартным правилам — матчи игрались на время, каждый сет продолжался 20 минут.
Медведев, представляющий команду «Сфинксы», обыграл Бублика из команды «Львы» со счетом 2:5, 6:2, 6:2.
В других матчах россиянка Анастасия Потапова («Львы») обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву («Сфинксы») — 4:2, 5:3, 4:2, россиянка Диана Шнайдер («Львы») одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой («Сфинксы») — 4:4, 3:3, 4:3, россиянин Карен Хачанов («Сфинксы») нанес поражение нидерландцу Таллону Грикспору («Львы») — 4:2, 4:4, 4:3. В парном матче Шнайдер и Потапова обыграли Путинцеву и Кудерметову — 3:3, 4:2. 5:2.
Команда «Сфинксы» выиграла турнир благодаря большему количеству выигранных геймов — 105:100, хотя в десяти матчах противостояния обе команды одержали по пять побед.