Путинцева сыграла в парном разряде против команды Бублика на уникальном турнире

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№ 72 WTA) сыграла в парном разряде на выставочном турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге (Россия), сообщают Vesti.kz.

Источник: https://t.me/formulatx

В дуэте с Вероникой Кудерметовой (№ 30 WTA) в составе команды «Сфинксы» она противостояла россиянкам Диане Шнайдер (№ 21 WTA) и Анастасии Потаповой (№ 21 WTA) из команды «Львы».

Итоговый счёт — 3:3, 4:2, 5:2 в пользу дуэта Шнайдер/Потаповой. Общий результат турнира при этом остаётся в пользу «Сфинксов» — 105:100.

Таким образом, команда Путинцевой выиграла этот турнир. Также, в составе «Сфинксов» выступали Даниил Медведев (№ 13 ATP) и Карен Хачанов (№ 18 ATP) — (оба — Россия).

За «Львов» помимо Шнайдер и Потаповой выступил первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 11 ATP) и Таллон Грикспор (№ 25 ATP) из Нидерландов.

