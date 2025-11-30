Путинцева сыграла в парном разряде против команды Бублика на уникальном турнире

В дуэте с Вероникой Кудерметовой (№ 30 WTA) в составе команды «Сфинксы» она противостояла россиянкам Диане Шнайдер (№ 21 WTA) и Анастасии Потаповой (№ 21 WTA) из команды «Львы».
Итоговый счёт — 3:3, 4:2, 5:2 в пользу дуэта Шнайдер/Потаповой. Общий результат турнира при этом остаётся в пользу «Сфинксов» — 105:100.
Таким образом, команда Путинцевой выиграла этот турнир. Также, в составе «Сфинксов» выступали Даниил Медведев (№ 13 ATP) и Карен Хачанов (№ 18 ATP) — (оба — Россия).
За «Львов» помимо Шнайдер и Потаповой выступил первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№ 11 ATP) и Таллон Грикспор (№ 25 ATP) из Нидерландов.