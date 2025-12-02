Ричмонд
Рыбакина установила уникальное достижение и переписала историю

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5 WTA) установила уникальное достижение по итогам сезона, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

Казахстанская звезда завершила сезон с впечатляющим показателем — 516 подачами навылет в 78 матчах. Это рекордный результат, которого в женском туре, как сообщает «Чемпионат», не удавалось достичь ни одной спортсменке за девять лет. Ближайшая преследовательница, чешка Линда Носкова (№ 13), завершила сезон с 373 эйсами в 66 поединках — разница более чем ощутимая.

Сезон-2025 стал для Рыбакиной одним из лучших в карьере. Она завоевала два титула категории WTA-500 — в Страсбурге (Франция) и Нинбо (Китай), а также впервые выиграла Итоговый турнир WTA, проходивший в Эр-Рияде (Саудвская Аравия).

На пути к итоговому трофею казахстанская теннисистка последовательно обыграла ведущих игроков мира: Аманду Анисимову (№ 4), Игу Швёнтек (№ 2), Екатерину Александрову (№ 10) и Джессику Пегулу (№ 5). В решающем матче она взяла верх над первой ракеткой мира Ариной Соболенко, завершив сезон на пятой позиции в рейтинге WTA.

