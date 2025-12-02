Ричмонд
Хачанов о дружбе с Панариным: «Познакомились в 2021-м, с тех пор общаемся. Знаком и с другими хоккеистами: Капризовым, Сергачевым, Ковальчуком и Малкиным. С Овечкиным пока не удалось пересечься»

Теннисист Карен Хачанов высказался о дружбе с хоккеистом «Рейнджерс» Артемием Панариным.

Источник: Спортс"

— В одном из своих интервью вы говорили, что дружите с хоккеистом Артемием Панариным. Как началась эта дружба?

— С Артемием мы познакомились в 2021 году в Нью-Йорке во время US Open. С тех пор продолжаем общаться.

К сожалению, в связи с графиком его сезона в НХЛ и моего в теннисе мы редко видимся — всего раз в год. Потому что он все время в Северной Америке, а я катаюсь по миру.

Кроме Артемия знаком с другими хоккеистами: Кириллом Капризовым, Михаилом Сергачевым, Ильей Ковальчуком и Евгением Малкиным.

— С Овечкиным пока не удалось пересечься, к сожалению. Но очень хотелось бы. Надеюсь, еще получится! — сказал Хачанов.

