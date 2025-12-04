Кто из теннисистов отказался выступать за Россию после февраля 2022 года

«Я не обхитрила Уимблдон или своих коллег. Я следовала всем правилам. Конечно, это было не самое простое решение, потому что сейчас непростое время, — призналась теннисистка The Times. — Первая беседа с WTA состоялась в начале марта в Индиан-Уэллсе. Это было до того, как Уимблдон принял решение отстранить российских игроков. Я приняла это решение просто потому, что хотела выступить на Олимпиаде».