Вероника Кудерметова: «В следующем году хочется еще раз выиграть “Шлем” в паре»

— За счет чего у вас настолько успешная связка с Элизой Мертенс в парном разряде?
— У нас уже был успешный сезон в 2022 году, когда мы тоже выиграли итоговый турнир. Потом прервали совместное выступление, но сейчас заново начали играть вместе. За счет чего успешно выступаем вместе? Мы очень опытные игроки, действуем слаженно, у нас очень хорошая коммуникация. Поэтому хорошо выступаем в паре. Результаты говорят сами за себя.
— Есть еще у вас с Мертенс какая-то планка в парном разряде, которую нужно покорить после выигранного «Уимблдона»?
— Я думаю, всегда можно прогрессировать. На следующий сезон, естественно, хочется еще раз выиграть «Шлем», добавить еще больше титулов в свою копилку. И мы будем над этим работать. Наверное, еще в некоторых теннисных аспектах можно прибавить — несколько новых парных комбинаций добавить в свою игру. Как, например, у нас было на недавнем итоговом турнире, когда мы предприняли определенные неудобные для себя аспекты и переломили ход матча.
— В прошлом году в парном разряде появился яркий российский тандем Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер, взявший серебро на Олимпиаде в Париже, а в 2025 году закрепившихся среди лидеров и попавших на итоговый турнир. Как можете объяснить их успехи?
— Они обе хорошие одиночницы с определенным высоким уровнем игры. Думаю, молодость, энтузиазм и умение бороться до последнего мяча позволяет им еще и в парном разряде проявлять все свои лучшие качества. Этими тремя компонентами они выделяются, — сказала Кудерметова в интервью «Известиям».
