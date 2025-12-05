Вероника Кудерметова: «В следующем году хочется еще раз выиграть “Шлем” в паре»

— Я думаю, всегда можно прогрессировать. На следующий сезон, естественно, хочется еще раз выиграть «Шлем», добавить еще больше титулов в свою копилку. И мы будем над этим работать. Наверное, еще в некоторых теннисных аспектах можно прибавить — несколько новых парных комбинаций добавить в свою игру. Как, например, у нас было на недавнем итоговом турнире, когда мы предприняли определенные неудобные для себя аспекты и переломили ход матча.