Рублев одержал победу на старте гранд-финала UTS

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл чеха Томаша Махача в первом туре группового этапа гранд-финала серии выставочных турниров Ultimate Tennis Showdown (UTS) в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,8 млн долларов.
Формат соревнования предусматривает четыре партии продолжительностью 8 минут с трехминутными перерывами. Победителем матча становится теннисист, выигравший три партии. Если же после четырех партий счет остается равным, назначается решающий гейм: в нем побеждает тот, кто первым берет два очка подряд.
Рублев (16-я ракетка мира) обыграл Махача (32) со счетом 14:13, 17:10, 18:15. Теннисисты провели на корте 36 минут.
В рамках турнира восемь теннисистов поделены на две группы. Рублев и Махач, а также австралиец Алекс де Минаур и француз Адриан Маннарино играют в группе А. В квартет B входят норвежец Каспер Рууд, аргентинец Франсиско Черундоло, француз Уго Умбер и бельгиец Давид Гоффен.
В субботу Рублев сыграет с де Минауром и Маннарино. Полуфиналы и финал турнира состоятся 7 декабря.