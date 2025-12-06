Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хомутянская и Егорова выиграли парный турнир ITF в Египте

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Дарья Хомутянская и российская теннисистка Дарья Егорова стали победительницами парного разряда турнира ITF в египетском Шарм-эш-Шейхе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в финальном матче белорусско-российский дуэт переиграл в двух партиях российский тандем Ярослава Барташевич / Кристина Сидорова — 6:4, 6:2. В одиночном разряде Дарья Хомутянская добралась до четвертьфинала, в котором уступила в трехсетовом поединке польской теннисистке Веронике Эвальд — 6:1, 3:6, 4:6. Сегодня в полуфинале полька обыграла еще одну белоруску Алену Фалей — 6:1, 6:1, а завтра в финале встретится с француженкой Жюли Белгравер.

Также сегодня в полуфинальном матче мужских состязаний белорусский теннисист Эрик Арутюнян проиграл египтянину Фаресу Закария — 4:6, 1:6. В завтрашнем решающем поединке Закария будет соперничать с украинским теннисистом Вадимом Урсу.