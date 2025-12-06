Хомутянская и Егорова выиграли парный турнир ITF в Египте

Сегодня в финальном матче белорусско-российский дуэт переиграл в двух партиях российский тандем Ярослава Барташевич / Кристина Сидорова — 6:4, 6:2. В одиночном разряде Дарья Хомутянская добралась до четвертьфинала, в котором уступила в трехсетовом поединке польской теннисистке Веронике Эвальд — 6:1, 3:6, 4:6. Сегодня в полуфинале полька обыграла еще одну белоруску Алену Фалей — 6:1, 6:1, а завтра в финале встретится с француженкой Жюли Белгравер.