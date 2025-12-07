Звонарева проиграла в финале турнира ITF в Дубае

Звонаревой 41 год. Она выиграла двенадцать титулов в одиночном разряде и дважды выходила в финал турниров Большого шлема. Теннисистка является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и победительницей итогового турнира WTA 2023 года в парном разряде.