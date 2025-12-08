Ричмонд
Алькарас проиграл Тиафу в выставочном матче в Ньюарке

На турнире A Racquet at The Rock в Ньюарке прошли выставочные матчи.

Источник: Спортс"

Первая ракетка мира Карлос Алькарас уступил № 30 Фрэнсису Тиафу — 3:6, 6:3, 7−10.

№ 6 в мире Джессика Пегула обыграла четвертую ракетку мира Аманду Анисимову — 3:6, 7:6 (5), 10−8.

Кто будет рушить доминирование Алькараса и Синнера.

