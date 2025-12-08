Лоис Буассон: «Моя главная цель — выиграть турнир “Большого шлема”

«Я начала играть в теннис совершенно случайно, в детском лагере, но сразу влюбилась в этот спорт. В 15 лет я смотрела по телевизору матчи Рафаэля Надаля, и моей мечтой было однажды сыграть на “Ролан Гаррос”. Каждый год я смотрела турнир по телевизору с той же мечтой».
Также француженка ответила на вопрос об изменениях в жизни после успехов в этом году.
"На корте все то же самое. В самой жизни ничего не изменилось. Я не считаю себя лидером французского тенниса — думаю, здесь есть много других очень хороших игроков. Я не чувствую какого-то особенного давления. Возможно, я просто не до конца осознаю все, что происходит, но проживаю это по-своему.
Моя философия остается прежней: получать удовольствие, сохранять дисциплину и иметь видение будущего. Моя главная цель — выиграть турнир «Большого шлема». Когда это сделаю, целью будет взять еще несколько. Но я также не хочу менять многое в своей жизни — мы уже годами все делаем правильно".
В этом сезоне 22-летняя Буассон дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», впервые выиграла турнир уровня WTA и дебютировала в топ-40.
Как «Ролан Гаррос» изменил жизнь Лоис Буассон.
