Лоис Буассон: «Моя главная цель — выиграть турнир “Большого шлема”

"На корте все то же самое. В самой жизни ничего не изменилось. Я не считаю себя лидером французского тенниса — думаю, здесь есть много других очень хороших игроков. Я не чувствую какого-то особенного давления. Возможно, я просто не до конца осознаю все, что происходит, но проживаю это по-своему.