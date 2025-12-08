Томми Пол: «Мне нравится думать, что сейчас я примерно в середине карьеры»

28-летний американец досрочно завершил сезон после поражения от Александра Бублика в третьем круге US Open, чтобы полностью восстановиться после травмы стопы.
"Мне нравится думать, что сейчас я примерно в середине карьеры. Поэтому рассматриваю это как возможность немного отдохнуть и подготовиться ко второй половине. Сейчас я больше, чем когда-либо, хочу вернуться на корт.
Конечно, немного расстраивает, когда чувствуешь, что играешь отлично, дошел до двух четвертьфиналов турниров «Большого шлема», а затем понимаешь, что не можешь показать свой лучший теннис. Но это только заставляет работать еще усерднее. Эти месяцы крайне важны для восстановления и того, чтобы весь следующий сезон быть здоровым. Это мотивирует.
Мы, теннисисты, всегда жалуемся, что сезон слишком длинный и тур должен заканчиваться после US Open, и, по сути, я так и поступил. Но знаете, это не так уж плохо!
В других видах спорта дают время, чтобы подготовиться к изнурительному сезону. Последние несколько месяцев были очень полезны. Я наладил хороший режим и хочу приехать в Австралию, чувствуя себя готовым".
