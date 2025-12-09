Алькарас вошел в список самых стильных людей года по версии The New York Times

«После неудачной стрижки теннисист вышел на US Open с побритой головой. Он стал чемпионом в мужском одиночном разряде, отметив триумф перекрашиванием волос в платиновый блонд», — отметила редакция издания.
Алькарас перекрасился в блондина после победы на US Open.
