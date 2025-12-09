Ричмонд
Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу

Опубликована заявка на Australian Open-2026, который пройдет c 18 января по 1 февраля.

Источник: Спортс"

Мужской список возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в него вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Шан Цзюньчэн;

Чжичжэнь Чжан;

Эмиль Руусувуори;

Танаси Коккинакис.

У мужчин списки формировались на момент 17 ноября. Последним по рейтингу в основную сетку прошел № 101 Тиаго Тиранте, первый запасной — Вит Копршива.

Полностью заявка здесь.

