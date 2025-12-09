Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу

Мужской список возглавил первая ракетка мира Карлос Алькарас. Также в него вошли россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
Шан Цзюньчэн;
Чжичжэнь Чжан;
Эмиль Руусувуори;
Танаси Коккинакис.
У мужчин списки формировались на момент 17 ноября. Последним по рейтингу в основную сетку прошел № 101 Тиаго Тиранте, первый запасной — Вит Копршива.
Полностью заявка здесь.
Узнать больше по теме
Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста
В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.Читать дальше