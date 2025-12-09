Шан Цзюньчэн и Коккинакис сыграют на Australian Open по защищенному рейтингу

Узнать больше по теме

Биография Карлоса Алькараса: карьера и личная жизнь теннисиста

В мировом теннисе долгое время доминировали Джокович, Надаль и Федеррер. После того, как «Биг 3» стали поочередно уходить со сцены, им на смену пришли новые герои. Следующий элитный костяк принято называть «Биг 2». Одним его представителей является испанец Карлос Алькарас.