Соболенко заявила, что выступает против участия трансгендерных женщин в теннисе

Первая ракетка мира Арина Соболенко в интервью Пирсу Моргану заявила, что выступает против участия трансгендерных спортсменок в женском теннисе.

Источник: Reuters

«Мне кажется, они все равно имеют огромное преимущество над женщинами. Считаю несправедливым для женщин соревноваться с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы достичь своего предела, а потом им приходится сталкиваться с мужчиной — биологически гораздо более сильным. Я не согласна с подобными вещами», — заявила спортсменка.

Соболенко завершила год на первой позиции в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

8 ноября Соболенко не сдержала слез после поражения на Итоговом турнире WTA.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах, Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), победительница 27 турниров WTA (из них 21 в одиночном разряде). До этого года белорусская теннисистка добиралась до финала Итогового чемпионата в 2022 году, однако матч за титул проиграла.

