Рыбакина приняла важное решение после яркого сезона

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 5 WTA) выбрала первый турнир, в котором сыграет в 2026 году, передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

26-летняя теннисистка заявилась на чемпионат категории WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Соревнования пройдут с 4 по 11 января 2026 года и соберут мощный состав участниц. В Брисбене выступят сразу несколько теннисисток из топ-10 мирового рейтинга — среди них лидер списка Арина Соболенко, а также Аманда Анисимова (№ 4), Джессика Пегула (№ 6), Мэдисон Киз (№ 7), Мирра Андреева (№ 9) и Екатерина Александрова (№ 10).

Для Рыбакиной этот турнир хорошо знаком: в 2024 году она уже побеждала в Брисбене, став его триумфатором.

Минувший сезон стал одним из самых успешных в карьере казахстанской звезды. В 2025 году Рыбакина выиграла два титула WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые завоевала трофей Итогового турнира WTA, прошедшего в Эр-Рияде.

Таким образом, Рыбакина начнёт новый сезон на одном из самых престижных стартов января, стремясь сохранить набранный за год победный импульс.

