Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соболенко не планирует менять гражданство: «Хочу играть за Беларусь ради детей, которые смотрят на меня и вдохновляются»

Первая ракетка мира Арина Соболенко в интервью Пирсу Моргану заявила, что не рассматривает смену гражданства. Белоруска — четырехкратная чемпионка «Больших шлемов».

Источник: Спортс"

«Всегда с гордостью представляла свою небольшую страну и знаю, что для многих детей там я пример для подражания. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих ребят. Хочу играть за Беларусь ради детей, которые смотрят на меня и вдохновляются. Надеюсь, мой пример покажет им, что они тоже могут пройти свой путь и многого добиться», — сказала Соболенко.

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство.

Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.
Читать дальше