«Мужчина при любом исходе проиграет». Соболенко знает результат «битвы полов»?

Лучшая теннисистка мира Арина Соболенко заявила, что ее предстоящий выставочный матч против бывшего финалиста Уимблдона Ника Кирьоса «выведет женский теннис на новый уровень». Поединок, намеченный на 28 декабря в Дубае, рекламируется как «битва полов» и одновременно критикуется как проект, унижающий достоинство спортсменок. Победа над австралийцем, который давно «едет с чемпионской ярмарки», не принесет белоруске большой славы, а возможное поражение подчеркнет второстепенную роль женского спорта по отношению к мужскому. Однако Арина не согласна с таким подходом. Наоборот — она намерена доказать, что «женщины сильны, влиятельны и способны делать отличное шоу». «Ник при любом исходе проиграет, а я выиграю», — заявила Соболенко, пообещав посрамить всех женоненавистников.
Нет ничего страшного в поражении от женщины
Идея проведения новой теннисной «битвы полов» принадлежит известному агенту Стюарту Дугиду, который одновременно работает и с Соболенко, и Кирьосом. Правда, выбор Ника в качестве участника матча в Дубае и «посланника мужского пола» вызывает большие вопросы. 30-летний австралиец уже несколько лет практически не играет из-за хронической травмы колена и запястья — в 2025 году он провел всего пять матчей и сейчас занимает 672-ю строчку в рейтинге ATP. Тем не менее, Дугид считает, что заявленные теннисисты сумеют устроить на корте качественное шоу и «отлично заработают». При этом призовой фонд «битвы» пока не озвучен, а организаторы поединка из компании Evolve рассказывают всем, что «деньги не главное».
«Это весело, это вызов — то, что хотят видеть болельщики, — объяснила подоплеку матча Арина в интервью BBC Sports. — Мы помогаем теннису расти. Я совершенно не подвергаю себя риску в случае поражения. Мы просто хотим повеселиться и показать классный теннис. Кто победит — тот победит. Абсолютно очевидно, что мужчина биологически сильнее женщины, но суть матча не в этом. Это событие только поможет вывести женский теннис на новый уровень. Нику будет непросто. Я планирую сражаться и доказывать, что женщины сильны, влиятельны и способны делать отличное шоу. Мужчина при любом исходе проиграет, а я выиграю».
«Мне ничего не остается, кроме как надеяться, что мы с Ариной покажем свою лучшую игру и, в конце концов, кто бы ни победил, наше рукопожатие укрепит союз между мужчинами и женщинами в мире тенниса, — отметил Кирьос. — Боюсь ли я проиграть в Дубае? Нет. Я и раньше проигрывал теннисные матчи, так что ничего страшного в этом нет. Ну, а победа станет хорошим бонусом. Я прекрасно понимаю, что Арина — опасная теннисистка и будет биться против меня как против Коко Гофф или другого лидера WTA-тура. Так что я выйду на корт и выложусь на полную. И буду очень осторожен с сильными сторонами моей соперницы».
Женщине сложно соревноваться с биологическим мужчиной
Название проекта отсылает к знаменитому поединку 1973 года, в котором лучшая теннисистка того времени 29-летняя Билли Джин Кинг одолела на корте 55-летнего экс-чемпиона Уимблдона, брутального шовиниста Бобби Риггса. Та «Битва полов» собрала 90-миллионную телеаудиторию по всему миру и дала огромный импульс развитию всего женского спорта. Однако легендарный поединок проходил в совершенно другой обстановке — борьба женщин за свои права на Западе выходила на финишную прямую, и Кинг находилась в авангарде движения феминисток. Правда, позже выяснилось, что уже на том этапе своей карьеры даже она, будучи замужем, завела себе любовницу (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). Но это уже другая история.
Сейчас феминизм в спорте — это несколько другое. Карьеристки, чайлдфри и пацанки — не в тренде, а самая актуальная тема — борьба против появления в женской категории бывших мужчин-трансгендеров. По этому поводу пришлось высказаться и Соболенко. «Они имеют огромное преимущество перед женщинами. Считаю несправедливым для женщин соревноваться с биологическим мужчиной. Женщины всю жизнь работают, чтобы достичь своего предела, а потом им приходится сталкиваться с мужчиной — биологически более сильным. Я не согласна с подобными вещами», — отметила Арина, которую тут же поддержала другая противница трансгендеров Мартина Навратилова.
Однако попытка представить белоруску в образе современной Билли Джин выглядит нелепо. Во-первых, Арина, несмотря на физическую мощь и привычку к нецензурной брани, все же склонна педалировать «традиционные ценности». В соцсетях она демонстрирует женскую сексуальность, не скрывает романтические отношения со своим бойфрендом, а в интервью рассказывает о желании завести семью. Намерение организаторов «битвы полов» в Дубае уменьшить «женскую половину корта» на девять процентов (именно столько, согласно аналитическим данным, теннисистки в среднем уступают мужчинам в скорости передвижения во время матчей) не встретило сопротивления Соболенко. Хотя с учетом ее великолепной формы и невнятного тенниса Кирьоса, целесообразность такого гандикапа вызывает сомнения, и кажется для белоруски унизительным.
«Если мы будем играть на полноразмерном корте по обычным правилам, мне будет трудно соревноваться с парнями, — отметила Арина в интервью американскому журналисту Пирсу Моргану. — Физически мужчины сильнее. У них выше скорость и больше мощь удара. Так что девушкам соперничать сложно. Когда моя половина корта будет меньше на девять процентов, я получу больше шансов бросить вызов и победить».
Не хочу предавать ребят
Кирьос тоже плохо соответствует роли Бобби Риггса. Да, в прошлом у него были неприятные истории с подругами и даже обвинения в абьюзе. Два года назад Ник сделал в соцсетях репост женоненавистнического высказывания инфлюенсера и бывшего кикбоксера Эндрю Тейта. Однако затем на волне хейта австралиец отказался от поддержки «короля токсичной маскулинности» и сейчас всячески сторонится дискуссий о феминизме. В прошлом Ник многократно устраивал скандалы на корте, хамил официальным лицам и травил допингистов в соцсетях. Но сейчас его карьера близка к закату, и Кирьос остепенился («вырос и стал более зрелым»). В общем, трештока в отношении Соболенко мы от него не дождемся.
Арина пыталась двигаться в этом направлении, обещая «надрать задницу» в Дубае своему сопернику-мужчине. Однако сейчас, как мы видим, она тоже скатилась к политкорректным комментариям. Даже обвинения украинки Марты Костюк в том, что у Соболенко и Свентек слишком высокий уровень мужского гормона тестостерона (что в некоторых видах спорта приводит к запрету на выступления), не смогли выбить белоруску из колеи. «Забавно, что мы вообще говорим о комментариях кого-то вроде Костюк, — парировала Арина. — Думаю, мышцы — не та причина, по которой она проиграла все матчи топ-игрокам. Мне не кажется, что это вообще ключевой момент в нашем виде спорта».
Также Соболенко пресекла все попытки сыграть на теме ее нейтрального статуса, отвергнув идею раскрутки «битвы полов» в политическом контексте. «Я всегда гордилась тем, что представляю свою маленькую страну и знаю, что для многих детей там я пример для подражания. Смена гражданства не входит в мои планы. Я не хочу предавать этих ребят, — подчеркнула белоруска в интервью Пирсу Моргану. — Хочу играть за Белоруссию ради детей, которые смотрят на меня и вдохновляются. Надеюсь, мой пример покажет им, что они тоже могут пройти свой путь и многого добиться».
В общем, пока мы видим бледную копию проекта 1973 года — шоу в Дубае явно не хватает огня. Тема угнетения по гендерному признаку практически ушла в прошлое. Нормального сравнения конкурентоспособности звезд не получится из-за очень разного ранга участников «битвы» в женском и мужском турах. Да и в целом мысль, что женщина может быть сильной, вряд ли в наше время способна кого-то удивить. Сравнивать несопоставимое в 2025-м — это скорее глупость, чем креатив. Тот факт, что люди хотят разнообразить теннисные будни — здорово, но им стоит придумать другой способ «вывести женский теннис на новый уровень».