«Мужчина при любом исходе проиграет». Соболенко знает результат «битвы полов»?

«Мне ничего не остается, кроме как надеяться, что мы с Ариной покажем свою лучшую игру и, в конце концов, кто бы ни победил, наше рукопожатие укрепит союз между мужчинами и женщинами в мире тенниса, — отметил Кирьос. — Боюсь ли я проиграть в Дубае? Нет. Я и раньше проигрывал теннисные матчи, так что ничего страшного в этом нет. Ну, а победа станет хорошим бонусом. Я прекрасно понимаю, что Арина — опасная теннисистка и будет биться против меня как против Коко Гофф или другого лидера WTA-тура. Так что я выйду на корт и выложусь на полную. И буду очень осторожен с сильными сторонами моей соперницы».