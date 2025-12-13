Удар Муховой признан лучшим в 2025 году по версии WTA

Для Муховой это первая награда в карьере. С момента учреждения приза в 2013, его выигрывали Агнешка Радваньска (с 2013 по 2017), Симона Халеп (2018, 2021), Ига Свентек (2019, 2022), Магда Линетт (2020), Онс Жабер (2023) и Циньвэнь Чжэн (2024).