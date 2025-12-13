Ричмонд
Удар Муховой признан лучшим в 2025 году по версии WTA

Чешка Каролина Мухова стала автором лучшего удара 2025 года по версии WTA.

Источник: РИА "Новости"

Она набрала 32 процента голосов и обошла Елену Рыбакину (22 процента) и Жасмин Паолини (10 процентов).

19-я ракетка мира нанесла свечу с твинера в матче с датчанкой Кларой Таусон в полуфинале турнира категории WTA 1000 в Дубае. Игра завершилась победой Таусон со счетом 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Для Муховой это первая награда в карьере. С момента учреждения приза в 2013, его выигрывали Агнешка Радваньска (с 2013 по 2017), Симона Халеп (2018, 2021), Ига Свентек (2019, 2022), Магда Линетт (2020), Онс Жабер (2023) и Циньвэнь Чжэн (2024).