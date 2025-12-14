В Казахстане сделали официальное заявление по Елене Рыбакиной

«Распространенная информация с комментарием президента Федерации тенниса России Шамилем Тарпищевым о гражданстве Елены Рыбакиной не соответствует действительности. Елена Рыбакина не проживает в Москве. Она является гражданкой Республики Казахстан, имеет казахстанский паспорт и прописана в столице — Астане. Елена сама неоднократно заявляла об этом.



Утверждения о наличии у нее “российского гражданства” или некоего “спортивного гражданства” не соответствуют фактам — такого понятия как “спортивное гражданство” в Казахстане не существует. Елена Рыбакина официально представляет Казахстан с 2018 года на всех международных турнирах, является членом национальной сборной страны», — цитирует заявление Федерации источник.