Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке

Шарапова с детства жила в США. В сентябре россиянка продала дом в Лос-Анджелесе баскетболисту Луке Дончичу, чтобы проводить больше времени с женихом Александром Гилксом и сыном.
Шарапова стала мамой! Сына назвали Теодор.
Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера.
Узнать больше по теме
Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.Читать дальше