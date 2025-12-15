Ричмонд
Шарапова показала, как учит сына цветам на русском языке

Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» Мария Шарапова выложила в соцсети видео, где учит трехлетнего сына Теодора названиям цветов на русском языке.

Источник: Спортс"

Шарапова с детства жила в США. В сентябре россиянка продала дом в Лос-Анджелесе баскетболисту Луке Дончичу, чтобы проводить больше времени с женихом Александром Гилксом и сыном.

Шарапова стала мамой! Сына назвали Теодор.

Шарапова впервые за 2 года сыграла в теннис: удивилась ценам, порадовалась комплименту стрингера.

Биография Марии Шараповой: карьера и личная жизнь теннисистки
Российский теннис дал мировому спорту много громких имен. Звезды из нашей страны регулярно находились на слуху у любителей ракеток и затяжных розыгрышей. В женской сетке соревнований наши спортсменки поражали не только талантами, но и красотой. Особняком среди наших девушке, конечно же, будет стоять Мария Шарапова.
