Рублев о предсезонке: «Сафин и другие ребята в команде меня просто убивают»

"Для меня это безумие, потому что Марат и другие ребята в команде меня просто убивают.
Я не помню предсезонки, когда нагрузки были бы такими. Сначала — два с половиной часа чистой физической работы, затем еще около двух часов на корте, и он продолжает меня добивать.
Никаких ошибок на задней линии и высокая интенсивность, пока не добьешься результата. Все это давление направлено на меня самого — здесь всегда речь идет только о том, что ты способен выдержать и улучшить«», — сказал Рублев в подкасте Грега Руседски.
Узнать больше по теме
Биография Андрея Рублева: карьера и личная жизнь теннисиста
Андрей Рублев является одним из представителей поколения «некст гена». Поколения, которое должно было прийти на смену тройке Федеррера, Надаля и Джоковича и начать разыгрывать главные теннисные трофеи между собой. Но судьба сложилась по-другому. У всех были разные причины на неудачи. Андрея Рублева подвели отсутствие стабильности и излишняя эмоциональность на корте.Читать дальше