Рублев о предсезонке: «Сафин и другие ребята в команде меня просто убивают»

16-я ракетка мира Андрей Рублев поделился деталями его предсезонной подготовки. Российский № 2 впервые готовится к сезону под руководством Марата Сафина.

Источник: Спортс"

"Для меня это безумие, потому что Марат и другие ребята в команде меня просто убивают.

Я не помню предсезонки, когда нагрузки были бы такими. Сначала — два с половиной часа чистой физической работы, затем еще около двух часов на корте, и он продолжает меня добивать.

Никаких ошибок на задней линии и высокая интенсивность, пока не добьешься результата. Все это давление направлено на меня самого — здесь всегда речь идет только о том, что ты способен выдержать и улучшить«», — сказал Рублев в подкасте Грега Руседски.

