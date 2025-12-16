Ричмонд
Испанский теннисист завершил карьеру в 28 лет из-за потери мотивации

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес объявил о завершении карьеры в 28 лет из-за потери мотивации.

«Дорогие друзья, я решил завершить карьеру профессионального теннисиста. Теннис требует огромных усилий и часто доводит тебя до предела, зачастую из-за этого я вел себя неправильно по отношению к окружающим. Я знаю, что все еще молод, но я больше не готов идти на жертвы, которые требуются от игрока элитного уровня. У меня больше нет той жажды побед и мотивации», — написал Сапата-Миральес в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Сапата-Миральес не выиграл ни одного турнира под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его наивысшая позиция в рейтинге — 37-я в мае 2023 года. На Открытом чемпионате Франции 2022 года он дошел до четвертого раунда, обыграв по ходу турнира Тейлора Фрица и Джона Изнера.