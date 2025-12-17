Выставочные центры: где и как российские теннисисты проводят межсезонье

Лидер российского тенниса Даниил Медведев прилетел в индийский Бангалор, где с 17 по 20 декабря пройдет выставочный турнир World Tennis League. Бывшая первая ракетка мира попал к «Соколам», где вместе с ним сыграют полька Магда Линетт и два теннисиста из Индии. «Известия» рассказывают о том, что это за соревнования и как другие наши игроки проводят нынешнее межсезонье.
Медведев стал «Соколом»
Медведев активно проводит подготовку к новому сезону. Выставочный турнир в Бангалоре для него уже второй в этом межсезонье. В конце ноября он впервые за пять лет выступил на соревнованиях в России — «Трофеях Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге. В них принимали участие и другие лидеры нашего тенниса: Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Последняя несколькими днями позже объявила о смене гражданства на австрийское.
Команда «Сфинксов», за которую выступал Даниил, смогла одолеть «Львов» — 105:101. Первый номер российской сборной остался доволен этой поездкой. «Не бывал в Петербурге с 2020 года, поэтому приятно сюда вернуться. Люблю этот город. Мне всегда нравилась организация на St. Petersburg Open, а учитывая, что “Трофеи Северной Пальмиры” делают те же люди, то всё вновь оказалось на высшем уровне, — рассказывал Медведев “СЭ” и “Известиям”. — В итоге все получили удовольствие от этих дней. Надеюсь, смогли порадовать и зрителей, которые заполнили трибуны. Посмотрим, надеюсь, в следующем году получится вернуться».
На World Tennis League в Бангалоре Даниил станет главной звездой. Прилетев на турнир, он написал в соцсетях короткое сообщение, которое стало вирусным у индийских болельщиков: «Привет, Индия! Приятно сюда вернуться. Есть ли какие-то советы, пока я здесь?» Второй звездой должна была стать Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Однако чемпионку Итогового турнира — 2025 зрители в Бангалоре не увидят. Свой отказ экс-россиянка объяснила нехваткой отдыха после долгого сезона и проблемами с ногой.
В этом году состав World Tennis League получается не таким мощным, как в предыдущие выпуски. Этот выставочный турнир проводится с 2022 года, но раньше его принимали города ОАЭ — Дубай и Абу-Даби. На него приезжали много заметных игроков. Сейчас же половину заявки (восемь из 16 участников) отдали далеко не самым сильным индийским теннисистам.
Участников делят на четыре команды («Орлы», «Соколы», «Ястребы», «Коршуны»), в каждой из них двое мужчин и две женщины. На первом этапе собранные коллективы играют друг с другом. Противостояния между командами состоят из четырех матчей: одного одиночного мужского, одного женского и двух парных (тут могут быть как чисто женские и чисто мужские встречи, так и смешанные). Две сильнейшие четверки по итогам раунда борются между собой за трофей.
Медведев попал к «Соколам», где вместе с ним сыграют полька Магда Линетт и два теннисиста из Индии. На турнире также присутствуют француз Гаэль Монфис, канадец Денис Шаповалов, австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса и две украинки — Марта Костюк и Элина Свитолина.
Турне Рублева по Азии
Главным теннисным городом в это время года становится Дубай, хотя в декабре здесь запланировано только одно крупное событие — «Битва полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом, которая пройдет 28-го числа.
Однако именно в ОАЭ многие игроки проводят свою подготовку к сезону.
— Ноябрь и декабрь в Дубае — теннисные месяцы. Все сейчас находятся здесь. Нет никакой проблемы, чтобы найти, с кем поиграть, потренироваться. Можно в любой день договориться. Отсюда уже все полетят в Австралию, — объяснила «СЭ» российская теннисистка Виталия Дьяченко.
В Дубае в эти дни проводит свою подготовку и второй номер мужского российского рейтинга Андрей Рублев. Тренировки в ОАЭ под руководством Марата Сафина он выдерживает с трудом. «Для меня это безумие, потому что Марат и другие ребята в команде меня просто убивают. Я не помню предсезонки, когда нагрузки были такими. Сначала — два с половиной часа чистой физической работы, затем еще около двух часов на корте, и он продолжает меня добивать. Никаких ошибок на задней линии и высокая интенсивность, пока не добьешься результата. Всё это давление направлено на меня самого — здесь всегда речь идет только о том, что ты способен выдержать и улучшить», — пожаловался Андрей в подкасте Грега Руседски.
В Австралию из Дубая Рублев полетит не напрямую. После западного Рождества россиянин отправится в китайский Шэньчжэнь. где с 26 по 28 декабря пройдет турнир World Tennis Continental Cup. В нем примут участие восемь игроков, которых поделили на две команды — Европы и всего остального мира. Андрея при этом определили не в состав теннисистов Старого Света, как и Елену Рыбакину. Противостоять им будет европейская четверка во главе со вторым номером женского рейтинга Игой Свентек. Также к польке присоединятся швейцарка Белинда Бенчич, итальянец Флавио Коболли и одна из главных сенсаций прошлого сезона француз Валантен Вашеро. Команду остального мира дополнили китайцами Чжан Чжичжэнем и Ван Синьюtv. За три дня турнира игроки проведут 10 матчей: одиночные и в миксте.
А в первую соревновательную неделю Рублев отправится на турнир серии ATP 250 в Гонконге, который стартует 5 января. Туда же заявлен и россиянин Карен Хачанов.
Мирра летит в Макао
Центральной темой межсезонья у женщин стало большое количество переходов россиянок в другие сборные. Основным направлением для наших игроков оказался Узбекистан. За последние три месяца выступать за эту сборную отправились Мария Тимофеева, Александра Бармичева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.
«Наверное, она понимала, что не отберется на следующую Олимпиаду в составе России. Понимала, что нет шансов, — комментировала “СЭ” переход Кудерметовой-младшей, о котором стало известно 14 декабря, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова. — Предательство ли это? Лишь в том случае, если страна вложила в нее деньги. Надо посчитать… А если вкладывали только родители, как это можно считать предательством? У нас и раньше спортсмены меняли гражданство, а мы не всегда даже об этом знали: уехал человек и уехал».
Лидером нашего рейтинга остается Мирра Андреева, занимающая девятое место в рейтинге WTA. В межсезонье она заявлена на выставочный турнир в Макао — MGM Macau Tennis Masters. Он пройдет
В мужской ростер турнира заявлены француз Уго Умбер, испанец Алехандро Давидович Фокина и китаец Ву Ибин. Всего в расписании — четыре мужских одиночных матча, один женский и один микст. Каждый игровой день будет открывать «челлендж капитанов».
Сезон Мирра начнет в Аделаиде на турнире WTA 500, который пройдет
Михаил Кузнецов