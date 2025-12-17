Выставочные центры: где и как российские теннисисты проводят межсезонье

В Дубае в эти дни проводит свою подготовку и второй номер мужского российского рейтинга Андрей Рублев. Тренировки в ОАЭ под руководством Марата Сафина он выдерживает с трудом. «Для меня это безумие, потому что Марат и другие ребята в команде меня просто убивают. Я не помню предсезонки, когда нагрузки были такими. Сначала — два с половиной часа чистой физической работы, затем еще около двух часов на корте, и он продолжает меня добивать. Никаких ошибок на задней линии и высокая интенсивность, пока не добьешься результата. Всё это давление направлено на меня самого — здесь всегда речь идет только о том, что ты способен выдержать и улучшить», — пожаловался Андрей в подкасте Грега Руседски.