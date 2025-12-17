Ричмонд
Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)

У Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро возникли разногласия при обсуждении контракта на следующий год, пишет RNE Deportes.

Два дня назад стороны приняли решение прекратить сотрудничество во время переговоров.

Также издание отмечает, что решение стало неожиданным, но не было эмоциональным — речь идет именно о расхождениях в условиях договора.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.

