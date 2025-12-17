Алькарас и Ферреро прекратили сотрудничество из-за разногласий по контракту (RNE Deportes)

Два дня назад стороны приняли решение прекратить сотрудничество во время переговоров.
Также издание отмечает, что решение стало неожиданным, но не было эмоциональным — речь идет именно о расхождениях в условиях договора.
Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец.
