Тарпищев об уходе россиянок в другие сборные: «Некоторые страны предлагают до 500 тысяч долларов — нам тягаться не под силу»

Я никого не оправдываю, каждый за себя решает сам. Но с моей точки зрения, поменять спортивное гражданство не значит предать родину. Во всяком случае, я ни от кого из российских теннисисток подобных слов не слышал. Зато Александр Бублик, выступающий за Казахстан, говорит, что считает себя русским человеком, и после окончания карьеры собирается жить в Санкт-Петербурге. Да и Елена Рыбакина, которую, наверное, мы в свое время не до конца разглядели, сохранила свой российский паспорт.