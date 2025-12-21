Китайский теннисист Пан Жэньлун дисквалифицирован на 12 лет за договорные матчи

Он обвинен в организации или попытке организации договорных матчей в 22 играх в период с мая по сентябрь 2024 года. Помимо отстранения, Жэньлун был оштрафован на 110 тысяч долларов.
25-летний Панг признался, что умышленно проиграл пять матчей в одиночном разряде на турнирах ITF и серии «Челленджер», а также совершил 17 попыток подкупа других профессиональных игроков, в результате чего были организованы еще шесть договорных матчей.
Жэньлун отказался от своего права на слушание дела независимым специалистом по антикоррупционным слушаниям (AHO). Время, проведенное в условиях временной дисквалификации, будет зачтено в счет срока дисквалификации игрока. Дисквалификация теннисиста закончится 6 ноября 2036 года.