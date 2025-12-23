Курникова родила четвертого ребенка

Ребенок родился 17 декабря. У него есть старшие сиблинги Люси и Николас (по 8 лет) и Мэри (5).
Курникова и Иглесиас — ?. Начали с секса в клипе, вместе уже 20 лет, потому что живут друг для друга.
Узнать больше по теме
Биография Анны Курниковой: карьера и личная жизнь теннисистки
Карьера профессиональной теннисистки началась очень рано, но продлилась недолго. Тем не менее Анна Курникова известна даже тем, кто далек от спорта. О детстве, достижениях, личной жизни талантливой девушки — читайте в материале.Читать дальше