Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, следует из их соцсетей.
В августе издание Hola сообщало, что пара ждет четвертого ребенка.
«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала Курникова на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию спящего младенца, рядом с которым положили плюшевую игрушку.
Эта же публикация размещена на странице в Instagram Иглесиаса. В качестве местоположения указан город Майами. При этом пол и имя ребенка не приводятся.
Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.