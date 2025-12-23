Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анна Курникова и Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Бывшая теннисистка Курникова и певец Иглесиас в четвертый раз стали родителями.

Источник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас стали родителями в четвертый раз, следует из их соцсетей.

В августе издание Hola сообщало, что пара ждет четвертого ребенка.

«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала Курникова на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию спящего младенца, рядом с которым положили плюшевую игрушку.

Источник: Соцсети

Эта же публикация размещена на странице в Instagram Иглесиаса. В качестве местоположения указан город Майами. При этом пол и имя ребенка не приводятся.

Курникова — бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Спортсменка дважды побеждала на Открытом чемпионате Австралии вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Она состоит в отношениях с Иглесиасом с 2001 года. Спортсменка завершила карьеру в 2003 году, всего она выиграла 16 титулов в парном разряде.

Узнать больше по теме
Биография Анны Курниковой: карьера и личная жизнь теннисистки
Карьера профессиональной теннисистки началась очень рано, но продлилась недолго. Тем не менее Анна Курникова известна даже тем, кто далек от спорта. О детстве, достижениях, личной жизни талантливой девушки — читайте в материале.
Читать дальше