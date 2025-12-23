Еще одна теннисистка попалась на том же допинге, что и Синнер. Это уже седьмой инцидент: и все случайные?

Уведомление о проблемах с допингом Джессика получила 21 ноября, через полторы недели обжаловала решение о временном отстранении, но не встретила сочувствия судей. То, что трибунал по-разному подходит к похожим делам безвестной теннисистки и суперзвезды ATP-тура — само по себе забавно, но, в принципе, объяснимо. Отказываясь удовлетворить апелляцию американки, арбитры сослались на высокую концентрацию стероида в биоматериале теннисистки, что навряд ли вызвано «заражением от внешней среды». Но дело тут не в проблемах с карьерой девушки-ноунейма, а в том, что скандал вокруг Синнера не привел к уменьшению инцидентов с клостеболом. Хотя казалось бы — на Земле не осталось спортсменов (и особенно — теннисистов), которые бы не знали, что злобный стероид содержится в креме (геле) трофодермине. И надо избегать любого контакта с этим препаратом.