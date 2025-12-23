Еще одна теннисистка попалась на том же допинге, что и Синнер. Это уже седьмой инцидент: и все случайные?

В допинговом деле одного из лидеров мирового тенниса Янника Синнера — новый штрих. Список спортсменов, попавшихся на стероиде клостеболе, пополнила 18-летняя американка Джессика Юдович. Малоизвестная девушка, выступающая в Кубке Билли Джин Кинг за сборную Сент-Люсии, сдала положительный тест 1 октября во время турнира в Сальвадоре. Адвокаты теннисистки пытались проделать тот же трюк, что и защита Синнера, — добиться права на выступление во время расследования. Но трибунал отказался идти на уступки, и Юдович временно отстранена. Все это очень плохо для Янника, ведь вырисовывается некий тренд, и правдоподобно рассказывать после этого о случайном попадании специфического допинга в организм становится все сложнее.
Если ты осознанно принимаешь клостебол, ты просто идиот
Джессика Юдович успела перейти во взрослый разряд, но пока очень далека не только от элиты, но даже от аутсайдеров WTA-тура. Девушка занимает 1147-е место в одиночном рейтинге и выступает в турнирах ITF уровня W15 и W35 (в этом году выиграла четыре матча из семи). Массовый болельщик никогда бы не узнал о ее существовании, если бы не скандальный результат допинг-теста на тот же самый препарат, на котором в прошлом году засыпался звездный итальянец Янник Синнер. Клостебол в пробе одного из сильнейших игроков современности обернулся смехотворной дисквалификацией в три месяца — теннисное сообщество немного повозмущалось и практически забыло об этом скандале. Но теперь память разбередил инцидент с Юдович.
Уведомление о проблемах с допингом Джессика получила 21 ноября, через полторы недели обжаловала решение о временном отстранении, но не встретила сочувствия судей. То, что трибунал по-разному подходит к похожим делам безвестной теннисистки и суперзвезды ATP-тура — само по себе забавно, но, в принципе, объяснимо. Отказываясь удовлетворить апелляцию американки, арбитры сослались на высокую концентрацию стероида в биоматериале теннисистки, что навряд ли вызвано «заражением от внешней среды». Но дело тут не в проблемах с карьерой девушки-ноунейма, а в том, что скандал вокруг Синнера не привел к уменьшению инцидентов с клостеболом. Хотя казалось бы — на Земле не осталось спортсменов (и особенно — теннисистов), которые бы не знали, что злобный стероид содержится в креме (геле) трофодермине. И надо избегать любого контакта с этим препаратом.
Всего неделю назад за клостебол был отстранен теннисист из Гватемалы Хуан Себастьян Домингес Колладо, сдавший положительный тест в октябре на турнире ITF M15 в Турции. Ранее четырехлетнюю дисквалификацию за этот препарат получил итальянец Стефано Баттальино, а его соотечественник Марко Бортолотти добился оправдания, отстояв версию «непредумышленного заражения». «Когда меня обвиняли, я разговаривал с другом-биологом, который дословно сказал следующее: “Если ты осознанно принимаешь клостебол, ты просто идиот”. Это разновидность стероидов, но его нельзя назвать полноценным стероидом. Если вы хотите принять допинг, принимайте другие “-болы”, но точно не клостебол», — объяснил свой подход 33-летний Бортолотти в интервью местным СМИ.
Задолго до Синнера — в 2021 году — два итальянских теннисиста-юниора, которым на тот момент было всего 17 лет, тоже с разницей всего в три месяца получили в пробах положительный результат на клостебол. Мариано Таммаро был отстранен на два года, якобы пострадав от опрометчивых действий своего отца, который лечил трофодермином рану на колене сына. Ну, а Матильда Паолетти представила душещипательную версию «заражения» от любимой собаки чихуахуа, которую мать спортсменки спасала от пореза клостебольным спреем. Девушка гладила собаку — и догладилась до обвинения в применении допинга. Суд оправдал любительницу животных, но она пропустила четыре месяца в ходе временного отстранения, пока разбиралось ее дело.
Классика борьбы с допингом
Напомню, что главной версией в «деле Синнера» было проникновение запрещенки в организм теннисиста через опрометчивые действия физиотерапевта Джакомо Нальди. В марте 2024 года накануне турнира в Индиан-Уэллсе этот специалист, срезая мозоли с ноги Янника, поранил себе мизинец. Для заживления раны тренер по ОФП Умберто Феррара якобы передал коллеге купленный в Италии без рецепта спрей трофодермин. Нальди лечил рану спреем и при этом регулярно делал Синнеру массаж без перчаток. В результате клостебол с мизинца мог попасть в организм Янника через поры или мелкие трещины на коже. После озвучивания этой леденящей душу истории «стрелочники» Нальди и Феррара были уволены «в связи с утратой доверия». Правда, впоследствии Умберто был прощен и возвращен в команду теннисиста.
Ничтожная концентрация лекарства в анализах (121−122 пг/мл) вроде бы подтверждает предположение о «непредумышленном трансдермальном заражении». Если бы не одно большое «но». Обнаружение клостебола в пробах итальянских спортсменов в последние десять лет носит массовый характер. А теперь «эпидемия» перекидывается и на теннисистов из других стран, не связанных с Италией и Бразилией (странами — источниками распространения заживляющего крема трофодермина). То есть как бы находит подтверждение версия о том, что речь не о «жертвах безрецептурного лекарства», а именно об «идиотах», использующих клостебол для улучшения спортивных результатов (например, для сокрытия употребления более мощных стероидов). И в этом контексте сага Янника Синнера начинает играть совершенно другими красками.
Кстати, и в других видах спорта инциденты с клостеболом не прекращаются. Среди уличенных в последние месяцы — итальянский пловец Кристиан Бачико и представитель сборной Италии по ски-альпинизму Энрико Пеллегрини. Ну и конечно, навсегда в историю вписаны самые громкие скандалы с этим странным стероидом, ставшие «классикой» борьбы с допингом инциденты с норвежской лыжницей Терезой Йохауг (2016), аргентинским футболистом Хосе Луисом Паломино (2022), итальянским баскетболистом Риккардо Мораскини (2022), испанской фигуристкой Лаурой Баркеро (2022), доминиканским бейсболистом Фернандо Татисом (2022) и польской каноисткой Доротой Боровской (2024). Последнюю тоже оправдали после рассказа о лечении трофодермином ожогов на собачьих лапах.
В целом ситуация с клостеболом начинает сильно напоминать тему с кардиопрепаратами мельдонием и триметазидином. Вроде бы все атлеты и врачи прекрасно знают, что они запрещены и отлично ловятся в анализах, но инциденты с ними не заканчиваются. Это может свидетельствовать о том, что данный допинг либо постоянно попадается в загрязненных БАДах, либо имеет место проблема с методикой тестирования, когда лаборатории ошибочно квалифицируют метаболит как свидетельство применения запрещенного вещества, хотя на самом деле речь о другом (разрешенном) препарате. Ну и конечно, удивительных версий вроде заражения через посуду или вытяжку (как в случае с китайскими пловцами) исключать нельзя. В любом случае речь об очень странной тенденции, которая добавляет спортсменам взаимной подозрительности и превращает борьбу за чистый спорт в охоту на ведьм.
Олег Шамонаев