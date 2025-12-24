«Никто не хочет с ней играть». Экс-первая ракетка мира высказался о Рыбакиной

Лучшая подача в женском туре
По словам Роддика, пятая ракетка мира обладает подачей, которая выгодно выделяет её даже на фоне лидеров современного женского тенниса — белоруски Арины Соболенко (№ 1), польки Иги Швёнтек (№ 2 WTA) и американки Коко Гауфф (№ 3 WTA).
«Я действительно считаю, что у Рыбакиной лучшая подача в женском теннисе. Такое ощущение, что когда вы говорите о Гауфф, Иге и Соболенко, и упоминаете Рыбакину в этом разговоре… никто из них не хочет с ней играть», — сказал Роддик в своём подкасте Served with Andy Roddick.
Один из лучших сезонов в карьере
Прошедший сезон стал для Елены Рыбакиной одним из самых успешных на профессиональном уровне. В 2025 году казахстанка выиграла два турнира категории WTA-500 — в Страсбурге и Нинбо, а также впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира WTA, который прошёл в Эр-Рияде.
В финале Рыбакина уверенно обыграла первую ракетку планеты Арину Соболенко, подтвердив статус одной из самых опасных соперниц в женском туре и оправдав высокие оценки со стороны именитых экспертов.