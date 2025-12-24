Дрэйпер подтвердил, что сыграет на Australian Open

Британец досрочно завершил сезон-2025 после US Open, взяв паузу для восстановления травмированной руки. В декабре он планировал выступить на выставочных турнирах в Лондоне и Макао, но снялся с соревнований.
"Да, я сыграю в Австралии. Для меня это был непростой год: я набирал ход, чувствовал, что нахожусь в отличной форме, был почти на вершине, а потом произошло это [травма руки]. В такие моменты либо останавливаешься и позволяешь ситуации сломать себя, либо продолжаешь идти дальше.
Так все и работает. Это постоянное движение по кругу. Сначала приходит успех, потом возникают трудности, а затем ты снова поднимаешься. Главное — сохранять ментальную устойчивость, и мне кажется, с этим я справился довольно хорошо".
Дрэйпер планирует начать сезон с командного турнира United Cup, который состоится со 2 по 11 января.